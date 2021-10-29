Алексис Санчес может продлить контракт с «Интером» в январе
Нападающий «Интера» Алексис Санчес может продлить контракт с клубом в январе 2022 года, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
В 2019 году чилиец, выступавший на тот момент за «Манчестер Юнайтед», был отправлен в аренду в миланский клуб. Летом 2020 года форвард стал свободным агентом и подписал полноценный контракт с «нерадзурри». Нынешнее соглашение игрока с «Интером» действует до конца июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 чемпионата Италии Санчес сыграл 5 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
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