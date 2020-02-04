Полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс, перешедший зимой из «Андерлехта», рассказал о дебюте в итальянском клубе.

— Изначально я был немного напряжен, — приводит слова Салемакерса Calciomercato . - Особенно, когда тренер дал мне все инструкции на итальянском, а я их не совсем понял. Честно говоря, я даже не знал, где мне нужно было играть. Потом я увидел, кто ушел с поля.

Сейчас моя цель — как можно скорее стать игроком стартового состава.