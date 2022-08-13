Алексей Миранчук забил в дебютном матче за «Торино»
Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук открыл счет в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы» — 1:0.
На 43-й минуте россиянин реализовал выход один на один.
Матч против «Монцы» стал для Миранчука дебютным в составе «Торино». Туринский клуб арендовал полузащитника у «Аталанты» с опцией выкупа в четверг, 11 августа.
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|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
13
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
14
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
20
|Сампдория
|1
|0
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|0-2
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38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|4 : 2
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|0 : 2
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|
|
Браим Диас
Милан
|1
|П
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|1
|
|
Браим Диас
Милан
|1
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|0
|1
|
|
Валерио Верре
Сампдория
|1
|0
|1
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|1
|0
|1
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