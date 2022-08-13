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Сегодня, 22:32

Алексей Миранчук забил в дебютном матче за «Торино»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Торино»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук открыл счет в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы» — 1:0.

На 43-й минуте россиянин реализовал выход один на один.

Матч против «Монцы» стал для Миранчука дебютным в составе «Торино». Туринский клуб арендовал полузащитника у «Аталанты» с опцией выкупа в четверг, 11 августа.

Италия. Серия А. 1-й тур
13 авг, 21:45. Brianteo (Монца)
Монца
Торино

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Футбол
ФК Монца
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 1 1 0 0 4-2 3
2
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
3
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
4
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
6
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
7
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
10
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
11
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
14
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
16
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
17
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
19
 Удинезе 1 0 0 1 2-4 0
20
 Сампдория 1 0 0 1 0-2 0
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28 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 4 : 2
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 0 : 2
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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Г
Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
Родриго Бекао

Родриго Бекао

Удинезе

 1
Браим Диас

Браим Диас

Милан

 1
П
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 1
Браим Диас

Браим Диас

Милан

 1
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 1
И К Ж
Родриго Бекао

Родриго Бекао

Удинезе

 1 0 1
Валерио Верре

Валерио Верре

Сампдория

 1 0 1
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 1 0 1
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