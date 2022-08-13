Алексей Миранчук забил в дебютном матче за «Торино»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук открыл счет в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы» — 1:0.

На 43-й минуте россиянин реализовал выход один на один.

Матч против «Монцы» стал для Миранчука дебютным в составе «Торино». Туринский клуб арендовал полузащитника у «Аталанты» с опцией выкупа в четверг, 11 августа.