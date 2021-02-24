Алексей Миранчук рассказал об адаптации к темпу футбола в чемпионате Италии

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о разнице между чемпионатами России и Италии в скорости игры.

«У нас очень интенсивный футбол, всегда в прессинг, один в один. 90 минут надо выдерживать. К этому футболу можно привыкнуть, но на это нужно время, все прекрасно понимают это. Я ощутил здесь большую разницу. В России ты можешь принять мяч, у тебя есть время осмотреться, а здесь всегда на тебя идут, агрессивно, нужно заранее принять решение и быстрее думать. По тренировкам смотрю, сравниваю, что было в начале, что сейчас, чувствую, что в этом компоненте прибавляю», — цитирует «Матч ТВ» Миранчука.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. На счету 25-летнего россиянина 4 гола и 1 результативная передача в 18 матчах за итальянскую команду.