Алексей Миранчук провел первую тренировку после коронавируса
17:49
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на пресс-конференции перед матчем 12-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук вернулся в общую группу.
«Сегодня Миранчук может провести свою первую тренировку, его тест был отрицательным», — передает слова Гасперини TMW.
Чтобы вернуться к тренировкам, 25-летнему футболисту необходимо было сдать несколько отрицательных тестов на COVID-19. О заражении Миранчука стало известно в конце ноября.
В сезоне-2020/21 полузащитник провел 4 матча в серии А, отметившись 2 голами.
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