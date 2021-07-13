Алексей Миранчук прибыл в расположение «Атланты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вернулся в расположение команды, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Накануне Миранчук рассказал в Instagram, что сделал прививку от короанвируса.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. В дебютном сезоне в составе команды из Бергамо российский полузащитник принял участие в 31 матче в различных турнирах, забив семь мячей и отдав две голевые передачи.