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Алексей Миранчук прибыл в расположение «Атланты»

17:21
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вернулся в расположение команды, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Накануне Миранчук рассказал в Instagram, что сделал прививку от короанвируса.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. В дебютном сезоне в составе команды из Бергамо российский полузащитник принял участие в 31 матче в различных турнирах, забив семь мячей и отдав две голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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