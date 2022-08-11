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Миранчук поприветствовал фанатов «Торино»: «Вперед, «быки»!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото ФК «Торино».

Полузащитник Алексей Миранчук записал короткое обращение к болельщикам «Торино».

«Привет, ребята! Я очень счастлив приехать сюда. Вперед, «быки»!» — сказал Миранчук.

Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Вчера, 10 августа, сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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