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Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч со «Специей»

19:24
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук включен в число игроков, которые готовятся к матчу 8-го тура чемпионата Италии против «Специи». Сообщает пресс-служба команды из Бергамо. Встреча состоится 21 ноября.

В нынешнем сезоне россиянин пока провел только один матч в серии А и отметился одним забитым голом.

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