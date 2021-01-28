Алексей Миранчук одним словом описал эмоции после гола «Лацио»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал новый пост в Instagram после победы над «Лацио» (3:2) в матче четвертьфинала Кубка Италии. В той встрече 25-летний футболист забил победный гол.

«Полуфинал», — подписал фото Миранчук. При этом первый снимок был сделан в тот момент, когда полузащитник отпраздновал забитый мяч.

Миранчук отличился на 57-й минуте матча с «Лацио». В полуфинале турнира клуб из Бергамо сыграет с победителем пары «Наполи» — «Специя».

В текущем сезоне Миранчук провел 14 матчей за «Аталанту» и забил четыре гола.