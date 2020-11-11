Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал свою результативность за итальянскую команду.

В теущем сезоне 25-летний хавбек провел 2 матча в составе «Аталанты», в которых забил 2 гола. При этом дважды он выходил на замену.

«Футбол — это все равно статистика. Мне дают пока не так много времени на поле. Если я за это время отличаюсь, это дает уверенность и силу. Я рад, что так происходит», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.