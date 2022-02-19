Алексей Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч против «Фиорентины»

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Алексей Миранчук пропустит матч 26-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта». Игра пройдет завтра, 20 февраля.

26-летний россиянин не попал в заявку на эту встречу.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 3 результативных передачи.