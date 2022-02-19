Алексей Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч против «Фиорентины»
Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Алексей Миранчук пропустит матч 26-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта». Игра пройдет завтра, 20 февраля.
26-летний россиянин не попал в заявку на эту встречу.
В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 3 результативных передачи.
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|
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|25
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|4
|4
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|55
|
2
|Интер
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|
5
|Аталанта
|24
|12
|8
|4
|46-29
|44
|
6
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|
7
|Рома
|25
|12
|4
|9
|42-32
|40
|
8
|Фиорентина
|24
|12
|3
|9
|43-34
|39
|
9
|Верона
|25
|10
|6
|9
|47-40
|36
|
10
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|25
|9
|6
|10
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|33
|
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|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|
12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|24
|6
|9
|9
|33-40
|27
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|
17
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|
18
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
19
|Дженоа
|25
|1
|12
|12
|21-46
|15
|
20
|Салернитана
|24
|3
|4
|17
|17-56
|12
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|1 : 1
|19.02
|17:00
|
Сампдория – Эмполи
|2 : 0
|19.02
|20:00
|
Рома – Верона
|- : -
|19.02
|22:45
|
Салернитана – Милан
|- : -
|20.02
|14:30
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|20.02
|17:00
|
Венеция – Дженоа
|- : -
|20.02
|20:00
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|20.02
|22:45
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|21.02
|21:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|21.02
|23:00
|
Болонья – Специя
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|22
|1
|4
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