Алексей Миранчук не дал согласия на переход из «Аталанты» в «Дженоа»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не хочет переходить в «Дженоа», хотя между клубами уже достигнута договоренность. Об этом сообщил журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
«Гасперини приостановил переход Пикколи из-за травмы Сапаты, а Миранчук вообще не хотел бы уходить. Он не уверен в правильности такого шага. «Аталанта» пытается убедить его, что это лучшее решение», — приводит слова Ди Марцио Sos Fanta.
Таким образом, «Дженоа», которую возглавляет украинец Андрей Шевченко, договорилась с «Аталантой» по поводу аренды без опции выкупа форварда Роберто Пикколи и Миранчука.
Также отмечается, что клуб из Генуи планировал заплатить за Пикколи 2 миллиона евро, а за Миранчука — 2,5 миллиона.
Ранее сообщалось, что Шевченко считает 26-летнего россиянина главной целью «Дженоа» на зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Миранчук забил 1 мяч и отдал 1 передачу в 12 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитник с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.
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