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Сегодня, 10:25

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Роме»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в ближайшее время представители обоих клубов проведут встречу, на которой обсудят возможный трансфер 26-летнего россиянина.

Также «Рома» и «Аталанта» планируют провести переговоры по форварду римлян Карлесу Пересу и полузащитнику бергамасков Марио Пашаличу.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне российский футболист забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/calciomercato-trattative-news-oggi-12-luglio-2022
Алексей Миранчук
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