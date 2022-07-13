Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Роме»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в ближайшее время представители обоих клубов проведут встречу, на которой обсудят возможный трансфер 26-летнего россиянина.

Также «Рома» и «Аталанта» планируют провести переговоры по форварду римлян Карлесу Пересу и полузащитнику бергамасков Марио Пашаличу.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне российский футболист забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.