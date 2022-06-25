Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды
Источник: Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды
Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в летнее трансферное окно. Активный интерес к российскому футболисту проявляет «Торино», сообщает CalcioAtalanta.
Клуб из Турина готов взять в аренду хавбека. При этом туринцы намерены включить в договор право выкупить Миранчука, но не обязательство, как предпочла бы «Аталанта».
Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.
Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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10
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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37 тур
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
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Верона – Наполи
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