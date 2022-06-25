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Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды

Источник: Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в летнее трансферное окно. Активный интерес к российскому футболисту проявляет «Торино», сообщает CalcioAtalanta.

Клуб из Турина готов взять в аренду хавбека. При этом туринцы намерены включить в договор право выкупить Миранчука, но не обязательство, как предпочла бы «Аталанта».

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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