Алексей Миранчук: «Чувствую себя уже лучше, приступаем к восстановлению»

Новичок «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о своем самочувствии. В последнем матче за «Локомотив» он получил травму. Сообщалось, что 24-летний полузащитник пропустит 30-40 дней и не дебютирует за клуб раньше октября.

— Прошел все тесты. Четыре часа все заняло, — рассказал Миранчук на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Травма? Чувствую себя уже лучше, приступаем к восстановлению.

База очень понравилась. Много полей, что очень важно.

Напомним, Миранчук получил травму 23 августа во время игры за «Локомотив» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2). У футболиста было диагностировано повреждение задней поверхности бедра.