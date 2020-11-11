Алексей Миранчук: «Адаптация в «Аталанте» подходит к концу, начинаю понимать требования Гасперини»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук рассказал об адаптации в итальянском клубе.

«Чувствую себя комфортно. Адаптация, кажется, подходит к концу, потому что общаюсь уже со всеми ребятами. Начинаю понимать требования тренера. Все в порядке. Город небольшой — я сосредоточен только на работе. Поэтому нет чего-то, что бы отвлекало.

В плане быта знаю, как тяжело многим ребятам искать квартиры. Мне повезло, сразу приехали, нашли хороший вариант. Машина довозила меня из дома на базу и обратно. Двух-трех раз хватило, чтобы выучить маршрут и ездить самому. Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев. Они никуда не торопятся. В Москве все было по-другому», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.