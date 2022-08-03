Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:15

Александр Воронков отреагировал на новость о сорвавшемся переходе Алексея Миранчука в «Торино»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков рассказал, что думает о сорвавшемся трансфере российского игрока в «Торино».

Сообщалось, что переход Миранчука отменен по настоянию главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Неоднозначная ситуация — не дают играть и в то же время никуда не отпускают. На самом деле никто не знает, что происходит в «Аталанте» и какие их конечные цели, но это явно нехороший ход с их стороны.

Надо было давать Леше время те два года, которые он там провел, а Гасперини же не предоставил ему такой возможности. Алексей показывал положительные цифры по ТТД и другим аспектам, а он его игнорировал. Любого в такие рамки поставь — будет не прогрессировать, а деградировать. Знаю, что Алексей не хочет приезжать в Россию, а хочет остаться в серии А. Думаю, он найдет себе клуб, и мое субъективное мнение: «Аталанте» нужно его отпустить», — цитирует Воронкова Sport24.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

 

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
Андрей Воронков
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Какой срок запросит прокурор для Бриттни Грайнер? И на кого ее хотят обменять? Баскетболистка из США скоро в суде узнает свою судьбу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков — о Миранчуке: «Как можно блокировать трансфер, если человека не ставят в состав? Продайте его в «Торино»

«Лацио» представил новичков Романьоли и Весино
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости