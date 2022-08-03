Александр Воронков отреагировал на новость о сорвавшемся переходе Алексея Миранчука в «Торино»
Первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков рассказал, что думает о сорвавшемся трансфере российского игрока в «Торино».
Сообщалось, что переход Миранчука отменен по настоянию главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
«Неоднозначная ситуация — не дают играть и в то же время никуда не отпускают. На самом деле никто не знает, что происходит в «Аталанте» и какие их конечные цели, но это явно нехороший ход с их стороны.
Надо было давать Леше время те два года, которые он там провел, а Гасперини же не предоставил ему такой возможности. Алексей показывал положительные цифры по ТТД и другим аспектам, а он его игнорировал. Любого в такие рамки поставь — будет не прогрессировать, а деградировать. Знаю, что Алексей не хочет приезжать в Россию, а хочет остаться в серии А. Думаю, он найдет себе клуб, и мое субъективное мнение: «Аталанте» нужно его отпустить», — цитирует Воронкова Sport24.
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.
Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.
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3
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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