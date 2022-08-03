Александр Воронков отреагировал на новость о сорвавшемся переходе Алексея Миранчука в «Торино»

Первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков рассказал, что думает о сорвавшемся трансфере российского игрока в «Торино».

Сообщалось, что переход Миранчука отменен по настоянию главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Неоднозначная ситуация — не дают играть и в то же время никуда не отпускают. На самом деле никто не знает, что происходит в «Аталанте» и какие их конечные цели, но это явно нехороший ход с их стороны.

Надо было давать Леше время те два года, которые он там провел, а Гасперини же не предоставил ему такой возможности. Алексей показывал положительные цифры по ТТД и другим аспектам, а он его игнорировал. Любого в такие рамки поставь — будет не прогрессировать, а деградировать. Знаю, что Алексей не хочет приезжать в Россию, а хочет остаться в серии А. Думаю, он найдет себе клуб, и мое субъективное мнение: «Аталанте» нужно его отпустить», — цитирует Воронкова Sport24.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.