Александр Кокорин забил гол с пенальти за «Фиорентину» в товарищеском матче
18:45
Нападающий Александр Кокорин забил гол за «Фиорентину» в товарищеском матче против клуба «Левико Терме». Форвард открыл счет на 12-й минуте, реализовав пенальти.
30-летний россиянин в прошлом сезоне провел четыре матча за «Фиорентину» в серии А и не отметился результативными действиями.
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