Александр Кокорин забил гол с пенальти за «Фиорентину» в товарищеском матче

Нападающий Александр Кокорин забил гол за «Фиорентину» в товарищеском матче против клуба «Левико Терме». Форвард открыл счет на 12-й минуте, реализовав пенальти.

Какой полет! А какое исполнение! Это наш Сашка pic.twitter.com/XcXO47IeNx — Руслан Абушкин (@abushkin2) July 29, 2021

30-летний россиянин в прошлом сезоне провел четыре матча за «Фиорентину» в серии А и не отметился результативными действиями.