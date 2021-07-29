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Александр Кокорин забил гол с пенальти за «Фиорентину» в товарищеском матче

18:45
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Нападающий Александр Кокорин забил гол за «Фиорентину» в товарищеском матче против клуба «Левико Терме». Форвард открыл счет на 12-й минуте, реализовав пенальти.

30-летний россиянин в прошлом сезоне провел четыре матча за «Фиорентину» в серии А и не отметился результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора

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