Алекс Сандру заразился коронавирусом
20:55
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру пропустит несколько ближайших матчей. Он сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт туринского клуба.
Клуб находится в контакте с органами здравоохранения для определения эффективной реализации протоколов, установленных для обеспечения тренировочной деятельности и матчей команды. Футболист находится на самоизоляции.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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