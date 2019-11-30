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Алекс Сандру сможет сыграть с «Сассуоло»

10:31
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Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец восстановился после мышечной травмы, из-за которой пропустил последние матчи туринцев. Теперь 28-летний игрок вместе с партнерами по команде готовится ко встрече с «Сассуоло».

В текущем сезоне Алекс Сандру провел 14 матчей в составе «Ювентуса», отличившись двумя голевыми передачами.

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