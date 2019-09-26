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Алекс Сандру пропустит матч против СПАЛа из-за смерти отца

15:13
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Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру пропустит ближайший матч чемпионата Италии против СПАЛа, сообщает Football Italia. У него умер отец, и клуб отпустил футболиста в Бразилию.

Из-за отсутствия бразильца на матч у «Юве» не осталось ни одного номинального левого защитника. На этой позиции может сыграть Маттиа Де Шильо, но он также травмирован, как и правый защитник Данилу, а также центральный защитник Джорджо Кьеллини, имеющий опыт выступления на левом фланге обороны.

Матч «Ювентус» — СПАЛ состоится 28 сентября и начнется в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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