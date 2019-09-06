Алекс Сандру: «Неймару и Роналду не нужно ничего никому доказывать»

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Алекс Сандру считает Неймара и Криштиану Роналду лучшими игроками мира. С первым он выступает в национальной команде, а со вторым защищает цвета туринцев.

— Когда я нахожусь в расположении сборной, Неймар — лучший, а когда в «Ювентусе» — Криштиану Роналду, — цитирует Goal Сандру. — Это два ключевых игрока для своих команд. Они оба играют важную роль. Уверен, что им ничего никому не нужно доказывать.