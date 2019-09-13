Алекс Сандру: «Чувствую себя виноватым, когда трачу в клубе 400 евро»

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Алекс Сандру признался, что его беспокоят большие траты. В такие минуты он вспоминает бедные времена в Бразилии.

— Часто, когда трачу 300 или 400 евро в клубе, выхожу и думаю о том, сколько это будет в бразильских реалах и вспоминаю времена, когда у моей семьи не было денег. После чувствую себя виноватым, что потратил столько всего за одну ночь.