Алехандро Гомес: «Аталанта» показала, что наш стиль приносит результат»

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес поделился впечатлениями после матча «Лацио» (3:2) в 27-м туре чемпионата Италии.

«Первые несколько минут сложились неудачно, — цитирует аргентинца Football Italia. — Не знаю, дело ли в концентрации, или нам просто нужно было время, чтобы войти в игру, но «Лацио» не прощает такого. Но мы уже привыкли к камбэкам. Я был спокоен и знал, что мы это сделаем. «Лацио» давно не играл, это был их первый матч. Мы показали, что наш стиль приносит результат. Тяжело отыграться, уступая в два мяча. Нужно выложиться на 120 процентов. И мы это сделали. У меня судороги по всему телу, но я должен жертвовать собой ради команды. Если мы продолжим в том же духе, то можем замахнуться на большее.

«Аталанта» занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в активе 54 очка в 27 матчах.