«Аль-Шабаб» подпишет Адли из «Милана». Игроком интересовался «Спартак»

Полузащитник «Милана» Ясин Адли продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 25-летний француз подпишет контракт с «Аль-Шабабом». Сумма трансфера составит 7 миллионов евро, соглашение будет рассчитан до лета 2028 года. Ранее футболистом интересовался «Спартак», однако Адли отказался переходить в российский клуб.

В сезоне-2024/25 Адли выступал в аренде в «Фиорентине». В 35 матчах он забил 5 голов, отдал 7 результативных передач. Его контракт с «Миланом» действует до 30 июня 2026 года.