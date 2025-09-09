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9 сентября 2025, 02:14

«Аль-Шабаб» подпишет Адли из «Милана». Игроком интересовался «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Милана» Ясин Адли продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 25-летний француз подпишет контракт с «Аль-Шабабом». Сумма трансфера составит 7 миллионов евро, соглашение будет рассчитан до лета 2028 года. Ранее футболистом интересовался «Спартак», однако Адли отказался переходить в российский клуб.

В сезоне-2024/25 Адли выступал в аренде в «Фиорентине». В 35 матчах он забил 5 голов, отдал 7 результативных передач. Его контракт с «Миланом» действует до 30 июня 2026 года.

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4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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