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Агуэро может продолжить карьеру в «Интере»

16:20
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в составе «Интера», сообщает Calciomercato.

По данным источника, 32-летним игроком также интересуется «Барселона» и «Ювентус». Руководство миланского клуба считает, что опыт Агуэро в Лиге чемпионов пригодится команде.

Если «Интеру» не удастся приобрести Агуэро, клуб переключится на форварда «Ромы» Эдина Джеко или игрока «Челси» Оливье Жиру.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/

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