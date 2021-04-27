Агуэро может продолжить карьеру в «Интере»
16:20
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в составе «Интера», сообщает Calciomercato.
По данным источника, 32-летним игроком также интересуется «Барселона» и «Ювентус». Руководство миланского клуба считает, что опыт Агуэро в Лиге чемпионов пригодится команде.
Если «Интеру» не удастся приобрести Агуэро, клуб переключится на форварда «Ромы» Эдина Джеко или игрока «Челси» Оливье Жиру.
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