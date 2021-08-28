Агенты предложили кандидатуру Толиссо «Ювентусу»
«Ювентус» продолжает работу на трансферном рынке. Агенты предложили туринскому клубу рассмотреть кандидатуру полузащитника «Баварии» Корантена Толиссо, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Юве» также интересны полузащитники Миралем Пьянич («Барселона») и Аксель Витсель («Боруссия»).
Мюнхенцы готовы расстаться с Толиссо за 10 миллионов евро — это примерно в четыре раза меньше, чем клуб заплатил за него «Лиону» в 2017 году, сообщает L'Equipe.
В прошлом сезоне 27-летний француз сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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