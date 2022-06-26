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Сегодня, 14:20

Агенты Неймара начали переговоры с «Ювентусом» о переходе игрока

Анна Горшкова
Корреспондент
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Агенты нападающего Неймара начали переговоры с «Ювентусом» о переходе игрока из «ПСЖ», сообщает AS.

По данным источника, он был заинтересован в возвращении в «Барселону», но клуб финансово не в состоянии сделать это, поэтому «Юве» может быть готов взять его в команду вместе с Полем Погба и, возможно, Анхелем Ди Марией.

У 30-летнего игрока контракт до 2026 года, но ESPN сообщает, что «ПСЖ» готов отпустить бразильского футболиста.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://as.com/futbol/internacional/neymar-ofrecido-a-la-juventus-n/
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