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Агент Жорже Мендеш предложил «Ювентусу» Де Хеа

20:29
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Агент Жорже Мендеш сегодня встретился с руководством «Ювентуса», сообщает caughtoffside.com. Португалец готов предложить туринцам вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. «Ювентус» не прочь приобрести испанского голкипера, и если это случится, команду покинет Войчех Щенсны.

29-летний Щенсны провел за «Ювентус» в текущем сезоне 11 матчей, в которых пропустил 9 голов. Де Хеа за «МЮ» сыграл 12 встреч, в которых пропустил 10 голов.

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