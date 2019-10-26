Агент Жорже Мендеш предложил «Ювентусу» Де Хеа

Агент Жорже Мендеш сегодня встретился с руководством «Ювентуса», сообщает caughtoffside.com. Португалец готов предложить туринцам вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. «Ювентус» не прочь приобрести испанского голкипера, и если это случится, команду покинет Войчех Щенсны.

29-летний Щенсны провел за «Ювентус» в текущем сезоне 11 матчей, в которых пропустил 9 голов. Де Хеа за «МЮ» сыграл 12 встреч, в которых пропустил 10 голов.