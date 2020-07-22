Агент Йовича и Ребича встретился с руководством «Милана»

Представители «Милана» Паоло Мальдини и Рики Массара встретились с агентом Фали Рамадани, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, агент Анте Ребича и Луки Йовича встретился с руководством миланцев, чтобы обсудить будущее двух форвардов. Ребич арендован «Миланом» у «Айнтрахта» на два года, итальянцы хотят выкупить 26-летнего хорвата. Также миланцы хотят купить Йовича у «Реала».

В текущем сезоне Ребич провел 24 матча в серии А, в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи. Йович в 26 матчах во всех турнирах забил два гола и сделал один ассист.