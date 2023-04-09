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Сегодня, 12:26

Агент Влашича рассказал, что думает о будущем Николы и Алексея Миранчука в «Торино»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича рассказал о будущем своего клиента и его одноклубника Алексея Миранчука в «Торино». Оба игрока выступают в итальянской команде на правах аренды.

«Сможет ли «Торино выкупить и Влашича, и Миранчука? Сложно сказать, смогут ли они себе это позволить. Думаю, это будет зависеть от результатов по итогам сезона», — цитирует Мартича «РБ Спорт».

В этом сезоне Серии А Влашич сыграл за «Торино» 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Миранчук 22 раза выходил на поле, отметившись 4 забитыми голами и 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vlashicha-slozhno-skazat-smozhet-li-torino-pozvolit-sebe-vy-kupit-i-miranchuka-i-nikolu/
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«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
13
 Монца 29 9 8 12 34-41 35
14
 Эмполи 29 7 11 11 25-36 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 29 5 11 13 25-45 26
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 Верона 29 5 7 17 24-43 22
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Кремонезе – Эмполи
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Болонья – Милан
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Наполи – Верона
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 17 1 6
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