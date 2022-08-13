Агент Влашича не считает игрока конкурентом Миранчука в «Торино»

Тончи Мартич, агент хавбека «Торино» Николы Влашича, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможную конкуренцию за место в составе хорвата с россиянином Алексеем Миранчуком.

«Я считаю, что Влашич и Миранчук не будут конкурировать за одну позицию. Это игроки разного плана. Они должны находиться вместе на поле! Кто из них забьет больше за сезон? Сложно сказать. Главное, чтобы это шло на пользу команде», — сказал Мартич «СЭ».

11 августа «Торино» арендовал 24-летнего Влашича у «Вест Хэма» с правом выкупа. В клуб из Турина также перешел 26-летний Миранчук из «Аталанты».