Агент Влаховича прибыл во Флоренцию для переговоров по продлению контракта с «Фиорентиной»

Дарко Ристич, агент форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, прибыл во Флоренцию, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, Ристич обсудит с руководством «фиалок» продление контракта с 21-летним сербом. Клуб готов предложить игроку контракт до 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год. Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо готов включить в соглашение пункт о выкупе форварда.

В текущем сезоне Влахович провел 36 матчей в серии А, в которых забил 21 гол и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.