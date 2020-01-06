Агент Видаля прибыл в Италию для переговоров с «Интером»

Агент полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля Фернандо Феличевич отправился в Милан, чтобы провести переговоры с «Интером». Стороны хотят найти вариант предложения, который устроит «Барселону», не желающую продавать в январе 32-летнего чилийца, которым очень интересуется «Интер».

Как сообщает A Bola, «Интер» готов заплатить за Видаля от 13 до 15 миллионов евро, но предпочел бы сначала взять его в аренду. «Барселона» требует значительно большую сумму. Также в борьбу за Видаля готов включиться «Манчестер Юнайтед».