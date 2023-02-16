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Сегодня, 18:49

Агент: «Влашич и Миранчук хорошо взаимодействуют на поле. Это важная связка для «Торино»

Алина Савинова
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Футбольный агент Тончи Мартич рассказал о взаимоотношениях полузащитника «Торино» Николы Влашича с одноклубником Алексеем Миранчуком.

«Влашич и Миранчук хорошо взаимодействуют на поле. Это важная связка для «Торино». Никто не знает, что будет в будущем. Главное, чтобы они приносили пользу команде прямо сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Мартича.

Оба футболиста перешли в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года. Миранчук до этого выступал за «Аталанту», Влашич — за «Вест Хэм».

На данный момент клуб из Турина занимает седьмую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vlashich-i-miranchuk-horosho-vzaimodejstvuyut-e-to-vazhnaya-svyazka-dlya-torino/
Алексей Миранчук
Никола Влашич
ФК Торино
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Интер – Удинезе
 - : -
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Аталанта – Лечче
 - : -
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19.02 17:00
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