Агент Тонали — о скандале со ставками: «Надеюсь, что эта проблема поможет спасти жизнь Сандро»

Агент Джузеппе Рисо, представляющий интересы полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали высказался о скандале со ставками игрока.

«Я надеюсь, что эта проблема с азартными играми поможет спасти жизнь Сандро, а также многих других молодых парней, пострадавших от той же проблемы. Сандро понял, что ему нужно сосредоточиться на этом вопросе и решительно подойти к вопросу азартных игр», — цитирует агента Фабрицио Романо.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.