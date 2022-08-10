Агент сообщил, что Миранчук сегодня может перейти в «Торино»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука подтвердил информацию о том, что футболист покидает клуб. Сегодня, 10 августа, о трансфере должны объявить официально.

«Да, сегодня Миранчук переходит в «Торино», — цитирует агента «РБ Спорт».

3 августа стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино».

Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.