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Сегодня, 20:17

Агент сообщил, что Миранчук сегодня может перейти в «Торино»

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука подтвердил информацию о том, что футболист покидает клуб. Сегодня, 10 августа, о трансфере должны объявить официально.

«Да, сегодня Миранчук переходит в «Торино», — цитирует агента «РБ Спорт».

3 августа стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино».

Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-miranchuk-segodnya-perehodit-v-torino/
Алексей Миранчук
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