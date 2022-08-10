Агент сообщил, что Миранчук сегодня может перейти в «Торино»
Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука подтвердил информацию о том, что футболист покидает клуб. Сегодня, 10 августа, о трансфере должны объявить официально.
«Да, сегодня Миранчук переходит в «Торино», — цитирует агента «РБ Спорт».
3 августа стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино».
Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.
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|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
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|0
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6
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|0
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7
|Фиорентина
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|0
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|
8
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|0
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|0
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9
|Верона
|0
|0
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10
|Торино
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11
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|0
|0
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|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
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38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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