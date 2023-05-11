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Агент Смоллинга прибыл в Рим для завершения переговоров о новом контракте с «Ромой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент защитника «Ромы» Криса Смоллинга прибыл в Италию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны намерены завершить переговоры о новом контракте. Соглашение 33-летнего игрока с клубом до 2025 года почти согласовано и готово к подписанию — последние детали будут решены в ближайшие дни.

«Рома» выкупила Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. До этого он выступал за команду на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

Источник: Фабрицио Романо
Крис Смоллинг
ФК Рома
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Бонуччи стал шестым игроком, сыгравшим 500 матчей за «Ювентус» во всех турнирах
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
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 Торино 34 12 10 12 36-39 46
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 Монца 34 12 10 12 42-45 46
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 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
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 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
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 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
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 Верона 34 7 9 18 28-51 30
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 Специя 34 5 12 17 28-56 27
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