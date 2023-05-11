Агент Смоллинга прибыл в Рим для завершения переговоров о новом контракте с «Ромой»

Агент защитника «Ромы» Криса Смоллинга прибыл в Италию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны намерены завершить переговоры о новом контракте. Соглашение 33-летнего игрока с клубом до 2025 года почти согласовано и готово к подписанию — последние детали будут решены в ближайшие дни.

«Рома» выкупила Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. До этого он выступал за команду на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал голевую передачу.