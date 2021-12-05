Агент Рэмси работает над возвращением футболиста в АПЛ
Агент полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси работает над поиском новой команды для футболиста, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, приоритетом для 30-летнего валлийца является возвращение в чемпионат Англии. Футболист может покинуть Италию в зимнее трансферное окно.
Aaron #Ramsey's agent (D.Baldwin) is working to try to move him in the winter #transfers window. The welsh midfielder is not in Max #Allegri's plans and #Juventus are ready to sell him with a minimal transfers fee. Ramsey's first choice is still the return to the Premier League— Nicol? Schira (@NicoSchira) December 5, 2021
В сезоне-2021/22 Рэмси принял участие в 5 матчах «Ювентуса» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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