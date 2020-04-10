Агент рассказал о состоянии Ругани, у которого диагностировали COVID-19

Агент Давиде Торчия, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани, заявил, что его клиент в скором времени сможет выйти из карантина. Ругани стал первым футболистом итальянской серии А, который заразился коронавирусом.

— Его карантинный период скоро завершится, — приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Radio Sportiva. — Он должен закончиться в течение следующих нескольких дней. После Пасхи мы уже точно узнаем, будет ли у Даниеле хотя бы полное разрешение покинуть место, где он сейчас находится в изоляции.

После матча «Ювентус» — «Интер» он тренировался как обычно. Затем во вторник у него поднялась температура до 37,4, а через день он сдал положительный тест на COVID-19. Однако других симптомов после этого не было. Повезло, что вирус вовремя обнаружили, поэтому болезнь не успела распространиться.