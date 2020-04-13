Агент Пьяцы: «Если Марко вернется на прежний уровень, он может быть очень полезным для «Ювентуса»

Агент форварда «Андерлехта» Марко Пьяцы Марко Налетилич поделился мнением об игре футболиста. Права на 24-летнего хорвата принадлежат «Ювентусу».

— Он был счастлив играть за бельгийский клуб, — приводит слова Налетилича TuttoJuve.com. — Тренер давал ему все больше и больше времени, но, к сожалению, он пропустил последнюю игру из-за небольшой травмы.

Затем разразилась пандемия коронавируса, и мы все знаем, что из этого получилось. Я видел Марко в хорошей физической и моральной форме.

Марко важно было не покидать «Ювентус» летом. Это было правильное решение — клуб позволил ему полностью оправиться от травмы. Он очень уважает клуб, который заботился о нем и всегда очень хорошо к нему относился.

Пьяца еще очень молод. Все будет зависеть от того, как он поведет себя на поле. Если он сможет вернуться на прежний уровень, который показывал несколько лет назад, он, безусловно, может быть очень полезным для «Ювентуса».