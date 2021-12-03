Агент прокомментировал новость о том, что «Верона» является главным претендентом на Миранчука
Агент Валерио Джуффрида, выступавший посредником при переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту», прокомментировал информацию о том, что «Верона» является главным претендентом на игрока.
Ранее об этом сообщило издание Corriere della Serra.
«Верона» — главный претендент на Миранчука? Для меня это что-то новое!" — сказал Джуффрида «СЭ».
В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук появился на поле в семи матчах итальянской Серии А, ни разу не выйдя в стартовом составе «Аталанты».
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