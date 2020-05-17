Агент полузащитника «Зальцбурга» Собослои: «Наиболее вероятно, что он продолжит карьеру в Италии»

Агент полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослои, Матьяш Эстерхази рассказал о планах игрока по продолжению карьеры.

— Его позиция сейчас очень проста: он хочет доиграть сезон в Австрии, а потом посмотреть, что произойдет в 5 лучших европейских чемпионатах. Узнаем побольше через пару недель. Сейчас мы не думаем, нужен ли нам короткий или длительный контракт. Нам нужно сделать правильный выбор, выбрать команду, в которой Доминик будет получать регулярную игровую практику. Выбирать, в любом случае, ему, но очевидно, что чемпионат Италии — один из наиболее вероятных вариантов.

Сообщается, что 19-летним венгром интересуются «Лацио», «Рома», «Аталанта» и «Милан». В сезоне-2019/20 на счету Собослои 4 гола и 7 результативных передач в 29 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 13,5 миллиона евро, однако сообщается, что австрийский клуб готов начинать переговоры при сумме предложения от 30 миллионов евро.