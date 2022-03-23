Агент Жоржиньо заявил, что футболист мечтает вернуться в чемпионат Италии

Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо заявил, что футболист мечтает вернуться в чемпионат Италии.

«Жоржиньо может вернуться в серию А. Для него выступления в чемпионате Италии — мечта. Его сердце — в Италии», — приводит журналист Николо Скира слова Сантоса.

Жоржиньо перешел в «Челси» из «Наполи» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний итальянец забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за лондонскую команду.

Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2023 года.