Агент Миранчука прояснил ситуацию с возможным выкупом Алексея в «Торино»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал от чего зависит возможный выкуп игрока из «Аталанты».

По информации «СЭ», главный тренер «Торино» Иван Юрич просит у руководства клуба осуществить выкуп 27-летнего полузащитника из «Аталанты».

«Алексей стабильно играет, получает игровое время, все в порядке. Есть условия договора по переходу — может быть один сценарий или противоположный. Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит идет обсуждение между клубами, что скорее всего. Есть срок аренды — один спортивный сезон. Алексей исполняет свои обязанности, все хорошо — он на добром счету, хорошие отношения с тренером, ему доверяют. На данный момент что еще может быть? Сейчас есть локальный отрезок — парень играет, исполняет условия. Все зависит от позиции двух клубов — «Торино» и «Аталанта». Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдет, значит произойдет», — сказал Шпинев «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 19 матчей в серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Он выступает за туринский клуб на правах аренды до лета этого года. Миранчук продолжает принадлежать «Аталанте». Контракт с бергамасками рассчитан до конца сезона-2023/24.