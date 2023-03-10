Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:35

Агент Миранчука прояснил ситуацию с возможным выкупом Алексея в «Торино»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал от чего зависит возможный выкуп игрока из «Аталанты».

По информации «СЭ», главный тренер «Торино» Иван Юрич просит у руководства клуба осуществить выкуп 27-летнего полузащитника из «Аталанты».

«Алексей стабильно играет, получает игровое время, все в порядке. Есть условия договора по переходу — может быть один сценарий или противоположный. Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит идет обсуждение между клубами, что скорее всего. Есть срок аренды — один спортивный сезон. Алексей исполняет свои обязанности, все хорошо — он на добром счету, хорошие отношения с тренером, ему доверяют. На данный момент что еще может быть? Сейчас есть локальный отрезок — парень играет, исполняет условия. Все зависит от позиции двух клубов — «Торино» и «Аталанта». Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдет, значит произойдет», — сказал Шпинев «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 19 матчей в серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Он выступает за туринский клуб на правах аренды до лета этого года. Миранчук продолжает принадлежать «Аталанте». Контракт с бергамасками рассчитан до конца сезона-2023/24.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
2
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
«Интер» — «Милан»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Наполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Эмполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Рома»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Италии: «Лечче» — «Торино», «Наполи» — «Аталанта» и другие матчи 26-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:45
Специя – Интер
 - : -
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 - : -
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 - : -
11.03 22:45
Болонья – Лацио
 - : -
12.03 14:30
Лечче – Торино
 - : -
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
 - : -
12.03 17:00
Верона – Монца
 - : -
12.03 20:00
Рома – Сассуоло
 - : -
12.03 22:45
Ювентус – Сампдория
 - : -
13.03 22:45
Милан – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 23 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 16 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости