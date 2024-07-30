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Агент Осимхена — о переговорах с «Челси»: «Прекратите распространять фейковые новости»

Алина Савинова
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Роберто Календа, агент форварда «Наполи» Виктора Осимхена, резко отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Челси».

Ранее появилась информация о том, что игрок может войти в сделку неаполитанцев с лондонским клубом по Ромелу Лукаку.

«Я читал выдумки про обмены с участием Виктора. Его отправляли то туда, то сюда, как будто он какая-то посылка, которую нужно быстро доставить. Однако эта посылка — лучший бомбардир третьего чемпионского сезона в истории «Наполи». Уважайте его и прекратите распространять фейковые новости!» — написал агент в своих соцсетях.

Также сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Арсенала», «ПСЖ» и клубов из Саудовской Аравии.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего форварда в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Челси
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