Агент Осимхена отреагировал на возможный обмен в «Манчестер Юнайтед» на Роналду

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена отреагировал на возможный обмен игрока в «Манчестер Юнайтед» на форварда Криштиану Роналду.

«Никаких переговоров, никаких обменов. Виктор Осимхен является игроком «Наполи» и хочет сыграть за клуб в Лиге чемпионов», — написал Календа в Twitter.

В прошлом сезоне Осимхен забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за «Наполи».

Его контракт с клубом действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 65 миллионов евро.