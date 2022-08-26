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Агент Осимхена отреагировал на возможный обмен в «Манчестер Юнайтед» на Роналду

Руслан Минаев
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Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена отреагировал на возможный обмен игрока в «Манчестер Юнайтед» на форварда Криштиану Роналду.

«Никаких переговоров, никаких обменов. Виктор Осимхен является игроком «Наполи» и хочет сыграть за клуб в Лиге чемпионов», — написал Календа в Twitter.

В прошлом сезоне Осимхен забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за «Наполи».

Его контракт с клубом действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 65 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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