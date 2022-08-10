Агент Кокорина сообщил, что игрок находится на сборах с «Фиорентиной»

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев в беседе с «СЭ» рассказал о подготовке игрока к сезону.

«Сейчас у Саши все нормально, он полностью здоров. Сегодня Александр тренировался вместе с командой. У них проходит сбор во Флоренции. Кокорин принял участие во всем тренировочном процессе «Фиорентины», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин пропустил начало сборов флорентийского клуба из-за ковида.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.