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Сегодня, 12:46

Агент Кокорина сообщил, что игрок находится на сборах с «Фиорентиной»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев в беседе с «СЭ» рассказал о подготовке игрока к сезону.

«Сейчас у Саши все нормально, он полностью здоров. Сегодня Александр тренировался вместе с командой. У них проходит сбор во Флоренции. Кокорин принял участие во всем тренировочном процессе «Фиорентины», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин пропустил начало сборов флорентийского клуба из-за ковида.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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