Агент Мустафи прилетел в Италию на переговоры с «Торино»
13:02
Бывший защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в серии А. Агент немецкого игрока прилетел в Италию для переговоров с «Торино», сообщает журналист Николо Скира.
Последним клубом Мустафи был «Шальке», где он выступал с февраля 2021 года. Защитник провел 13 матчей за команду из Гельзенкирхена и забил один гол. В данный момент 29-летний игрок является свободным агентом.
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