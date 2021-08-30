Агент Мустафи прилетел в Италию на переговоры с «Торино»

Бывший защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в серии А. Агент немецкого игрока прилетел в Италию для переговоров с «Торино», сообщает журналист Николо Скира.

Последним клубом Мустафи был «Шальке», где он выступал с февраля 2021 года. Защитник провел 13 матчей за команду из Гельзенкирхена и забил один гол. В данный момент 29-летний игрок является свободным агентом.