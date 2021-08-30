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Агент Мустафи прилетел в Италию на переговоры с «Торино»

13:02
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Бывший защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в серии А. Агент немецкого игрока прилетел в Италию для переговоров с «Торино», сообщает журналист Николо Скира.

Последним клубом Мустафи был «Шальке», где он выступал с февраля 2021 года. Защитник провел 13 матчей за команду из Гельзенкирхена и забил один гол. В данный момент 29-летний игрок является свободным агентом.

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Иван Шитик все материалы автора

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