Агент Миранчука заявил, что полузащитник доиграет сезон в «Торино»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, заявил, что его клиент доиграет сезон в туринском клубе.
«У «Аталанты» нет возможности вернуть Алексея этой зимой, несмотря на его успехи в составе «Торино». Такая возможность исключена», — сказал Шпинев «РБ Спорт».
Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца сезона-2022/23.
27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
4
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
5
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
6
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
7
|Удинезе
|19
|7
|7
|5
|27-21
|28
|
8
|Торино
|19
|7
|5
|7
|19-20
|26
|
9
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|
10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|
11
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
12
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
15
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|
16
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|19
|2
|3
|14
|8-32
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|2 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|0 : 1
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|0 : 1
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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